Депутат свердловского Заксобрания отстоял имущество перед кредиторами

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, признанный ранее банкротом, добился завершения процедуры реализации его имущества.
В июле 2016 года депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер был признан банкротом. Кредитором чиновника выступил «Россельхозбанк», который после ожидания возврата задолженности подал иск в арбитражный суд.
В мае 2018 года процесс реализации имущества Гаффнера был приостановлен по решению судьи и банк направил апелляционную жалобу.
«Regnum» сообщает, что 8 августа 2018 года 17-ый апелляционный арбитражный суд оставил жалобу кредитной организации без удовлетворения. Таким образом, процесс продажи имущества депутата Гаффнера с публичных торгов остановлен.
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