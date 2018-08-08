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Депутат свердловского Заксобрания отстоял имущество перед кредиторами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4478292

Депутат свердловского Заксобрания отстоял имущество перед кредиторами

Сегодня, 21:20Экономика
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