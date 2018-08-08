Депутат свердловского Заксобрания отстоял имущество перед кредиторами

В июле 2016 года депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер был признан банкротом. Кредитором чиновника выступил «Россельхозбанк», который после ожидания возврата задолженности подал иск в арбитражный суд.

В мае 2018 года процесс реализации имущества Гаффнера был приостановлен по решению судьи и банк направил апелляционную жалобу.