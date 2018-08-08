Свердловская область заняла 3 место в рейтинге регионов России по снижению госдолга

С разницей в 1,5-2 миллиарда рублей в рейтинге «Новых известий» лидируют Кемеровская область и Краснодарский край. Третье место среди регионов, больше всех сокративший свой госдолг в натуральном выражении (то есть в деньгах, а не процентах), занимает Свердловская область.

"Новые Известия"

По состоянию на 1 июля 2018 года общий объем долговых обязательств Свердловской области составляет 57 миллиардов 281 миллион 887 тысяч рублей. Согласно официальным данным минфина СО, его структура выглядит следующим образом:

(тыс.рублей) Вид долгового обязательства на 01.07.2018 Свердловская область Муниципальные образования Свердловской области Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ 28 627 887,9 1 310 383,0 Кредиты, полученные от кредитных организаций 12 554 000,0 1 475 052,7 Государственные и муниципальные гарантии 1 100 000,0 1 988 516,7 Ценные бумаги 15 000 000,0 0,0 ВСЕГО: 57 281 887,9 4 773 952,4

Некоторое время назад Правительство РФ приняло решение, заставляющее регионы предпринимать меры по сокращению госдолга. Речь идет о многочисленных просьбах региональных правительств о реструктуризации бюджетных кредитов. В этом случае Правительство РФ требует от региона подписать соглашение, одним из условий которого является сокращение госдолга региона на 5% в год минимум.

Если это условие не выполняется, к региону применяются санкции в виде штрафа 1 миллиард рублей. И стремление к сокращению долговых обязательств на этом фоне является, как минимум, способом этого штрафа избежать, а как максимум - попыткой вытащить регион из долговой ямы.

Откуда госдолг у Свердловской области? Почему он рос в предыдущие годы? И за счет каких средств он сокращается сейчас? В этом разобралась редакция TagilCity.ru.

Министр финансов Свердловской области объясняет причины роста госдолга кризисными явлениями в экономике области в 2012-2014 годах:

Галина Кулаченко

Это существенно повлияло на сокращение доходов бюджета, которое в свою очередь поставило под угрозу полноценную реализацию социальных обязательств на территории области. Тогда пришлось привлекать дорогостоящие бюджеты коммерческих кредитных организаций,отмечает Галина Кулаченко.

Экономист и общественный деятель Александр Трахтенберг считает, что госдолг Свердловской области еще не достиг своего потолка и привлеченные средства следует использовать рационально. А для этого, утверждает Трахтенберг, руководители министерств и ведомств, работающие в екатеринбургских кабинетах, должны быть более квалифицированными специалистами:

Александр Трахтенберг

Сразу следует оговориться – я категорически за наращивание государственного долга. Свердловской области еще далеко до серьезных цифр долговых обязательств. Оптимальным можно признать – 60-70 процентов собственных доходов, для Свердловской области – это 110-120 млрд. рублей. Это раз. Я категорически против направления привлеченных средств на финансирование каких-либо социальных расходов бюджета, в первую очередь, по линии самых «жадных» ведомств – министерства образования, министерства здравоохранения, министерства культуры. Перед тем, как давать этим министерствам деньги, я бы устроил экзамен по экономике для их руководителей. Это два.

К вопросу об «экзамене по экономике» стоит напомнить, что есть существенная разница между декларируемыми правительством суммами зарплаты, например, в сфере здравоохранения, и реальными цифрами, о которых пишут в качестве отзывов на эту информацию сами работники. К примеру, зарплаты работников сферы здравоохранения Свердловской области, согласно официальным данным, полностью соответствуют майским Указам Владимира Путина.

По состоянию на начало 2017 года средняя зарплата врача в рядовой поликлинике, по официальным данным, составляла 55 тысяч 838 рублей. В то время как в реальности, согласно бухгалтерским зарплатным квитанциям, например, поликлиники в городе Верхняя Пышма врачи получали от 16 до 20 тысяч рублей в месяц, что опять же несравнимо в показателями в Екатеринбурге. И здесь стоит добавить вспомнить еще и об экзамене на знание УК РФ. Не из этой ли разницы осуществляется сокращение госдолга Свердловской области?

Министр финансов Галина Кулаченко называет другие причины – рост промышленного производства и экономики региона в целом, а также кардинальные перемены в долговой политике правительства региона:

Существенному сокращению госдолга способствует сегодня изменившаяся долговая политика правительства Свердловской области. Год назад решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было подписано постановление «О привлечении в 2017 году из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита областного бюджета в целях погашения долговых обязательств Свердловской области» для погашение «дорогих» коммерческих кредитов. Но, по большому счету, это происходит уже четвертый год. Только в прошлом году Свердловская область получила порядка двух миллиардов рублей из федерального бюджета. На тот период госдолг был сокращен на сумму более 15 миллиардов рублей. Сегодня эта цифра выросла до 18,32 миллиардов. Полное погашение долговых обязательств Свердловской области мы планируем завершить к 2030 году,говорит Кулаченко.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Ивачев считает эти рассуждения лукавством. По его мнению, никакого сокращения госдолга Свердловской области не происходит, а речь идет о всего лишь о тактических мерах по его сокращению, которые не уменьшают его основное «тело»:

Александр Ивачев

На протяжении нескольких лет мы наблюдаем одно и то же явление – сначала правительство рапортует о снижении госдолга, а потом, в официальных сводках того же правительства мы видим цифры, которые свидетельствуют об обратном. На мой взгляд эти колебания являются свидетельством того, что от нас пытаются скрыть информацию о реальном положении дел. О каком сокращении госдолга может идти речь, когда у нас дефицитный бюджет? Вот когда он будет профицитным, тогда можно будет как-то серьезно отнестись к этой информации. В прошлом году уже был пример, когда нам говорили, что госдолг у нас меньше 60 миллиардов рублей, но ровно через месяц он увеличился на 10 миллиардов благодаря новым займам. То что сейчас происходит, я бы назвал процессом перекредитования. Только коммерческие долги мы сейчас меняем на государственные,подчеркнул Ивачев.

На эту тему уже была озвучена масса критических замечаний, особенно в период избирательной кампании по выборам губернатора Свердловской области. В прошлом году кандидат в губернаторы Алексей Парфенов («Бородатый губер») указывал в издании «Коммерсант-Урал» на то, что «долговая яма» региона становится все глубже:

Алексей Парфёнов

Исполнительная власть в Свердловской области необоснованно прикрываясь социальной тематикой, привлекает все новые и новые долговые ресурсы и направляет их на финансирование текущих неэффективных расходов. Таким образом, проблема государственного долга для Свердловской области нарастает как снежный ком. Драматичность ситуации достигла такой стадии, что в 2017-2019 годах областная власть принимая новые долговые обязательства, от 79,25% до 93,7% суммы новых кредитов и займов будет направлять на рефинансирование старых.

Эксперт Александр Трахтенберг в этой связи считает, что только сильная региональная экономика способна реально и эффективно управлять долгами, если исходить из структуры долговых обязательств, которая сложилась в долговой политике области на сегодняшний день: