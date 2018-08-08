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Свердловская область заняла 3 место в рейтинге регионов России по снижению госдолга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область заняла 3 место в рейтинге регионов России по снижению госдолга

Сегодня, 18:10Экономика
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