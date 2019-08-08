Ни жилья, ни машины: эксперты объяснили рост спроса на некрупные кредиты в СО

Самым активным месяцем стал апрель. Именно в этом месяце наибольшие объёмы показали все виды кредитования, кроме POS-позиций. Обычно рост POS-кредитов происходит в январе и марте, когда принято делать крупные подарки к праздникам, также и апрельский пик спроса на ипотеку — следствие сезонности бизнеса.

Потребность в кредитках и наличных Существенней всего за полгода выросло количество кредитных карт (+16%): их численность в Свердловской области приблизилась к 200 тысячам. Средний чек тоже показал рост на 4% (74,3 тыс. рублей), что увеличило общий объем операций до 15,2 млрд рублей против 12,4 млрд рублей в 2018 году. Рост по кредитным картам в рублях также самый большой среди всех видов кредитования — 22%.

Далее идут кредиты наличными. Темп роста в сумме — 20%, а средний чек подорожал на 5% и составляет 261,6 тысячи рублей. Общий объем этого вида кредитования в первой половине 2019 года достиг 67,6 млрд рублей.

Покупки в кредит в магазинах (POS-кредиты) особых изменений не показывают: средний чек вырос на 3%, подняв объемы в сумме также на 3%, а в количественном исчислении этот вид кредитования и вовсе просел на 1%.

Падение спроса на ипотеку Самая сильная отрицательная динамика за прошедшие полгода в Свердловской области — у ипотечного кредитования. Ежемесячный спад показали и сумма выданных ипотек, и общий объем в рублях. На 22% снизилось число жилищных кредитов — с 20,5 тысяч до 16 тысяч единиц, а сумма упала на 15% — с 37,6 млрд до 31,8 млрд. Однако при общем снижении объемов ипотеки размеры таких кредитов все равно растут. По данным ОКБ, средний чек составил 2,04 млн рублей и вырос на 8%. Специалисты связывают это с ростом ипотечной ставки в конце 2018 года — снижение пошло в конце первого полугодия 2019 года.

В конце прошлого года банки подняли ставки по ипотеке и многие клиенты заняли выжидательную позицию. В среднем по всей стране спрос на ипотеку упал на 24-38% и наш регион идет в общем тренде. Уже в этом году Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%, и вслед за госбанками снижать ставки по ипотеке стали коммерческие банки. Так что уже в 3-4 кварталах этого года на рынке будет подъем спроса на ипотеку. Оказали влияние на рынок недвижимости и эскроу-счета,рассказал TagilCity.ru Евгений Постников, директор Федеральной компании «Этажи» (г. Нижний Тагил)

Сложности авторынка На автокредиты спрос тоже снизился. По данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие 2019 года продажи автомобилей упали в целом по России, поэтому динамика в Свердловской области соответствует общему тренду.

Эксперты объясняют это в частности завершением госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в мае 2019 года. Без льготных автокредитов люди вынуждены были ориентироваться на марки дешевле или вовсе отложить покупку.

При этом рост среднего чека на 10% (до 793 тысяч рублей) показывает, что кредитные автомобили стали обходиться свердловчанам дороже. Число покупок по автокредитам за минувшие полгода упало до 10,5 тысячи при 11,6 тысяче годом ранее.

Продление госпрограмм до 2020 года дает рынку надежду на возврат к прежним показателям в течение второго полугодия. Эксперты в сфере автомобильного кредитования полагают, что повторное снижение ключевой ставки ЦБ РФ также может стать предпосылкой для появления более выгодных автокредитов.