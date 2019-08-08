Тагильский «МС-Груп» получил крупный заказ на Ямале
Сегодня, 11:07ЭкономикаФото: Департамент здравоохранения ЯНАО
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С компанией ООО «МС-Груп» Нижнего Тагила заключен контракт на капитальный ремонт больничного комплекса в Новом Уренгое. Тагильские строители получат за выполнение работ до октября 2020 года 79,4 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Заказчиком в контракте выступает дирекция капитального строительства и инвестиций правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. В контракт также включены работы по благоустройству территории у Новоуренгойской центральной городской больницы по адресу улица Геологоразведчиков, 7.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «МС-Груп» в равных долях владеют Виталий Сергин, Станислав Коваль и Александр Равдин. Выручка предприятия по итогам 2017 года составила 110 млн рублей.
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