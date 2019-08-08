Тагильский «МС-Груп» получил крупный заказ на Ямале

Заказчиком в контракте выступает дирекция капитального строительства и инвестиций правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. В контракт также включены работы по благоустройству территории у Новоуренгойской центральной городской больницы по адресу улица Геологоразведчиков, 7.