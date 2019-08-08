«УБТ-Сервис» получил подряд на ремонт дороги в Баранчинском за 123 миллиона рублей

Итоговая стоимость контракта — 123 млн рублей. В ходе торгов падение от начальной (максимальной) цены составило всего 600 тыс. рублей. К аукциону не были допущены екатеринбургское ООО «Промстройдекор» и ООО «Стройинвестгарант» из Лесного.