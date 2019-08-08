«УБТ-Сервис» получил подряд на ремонт дороги в Баранчинском за 123 миллиона рублей
Сегодня, 15:23ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Улицу Коммуны в поселке Барачинском капитально отремонтирует «УБТ-Сервис». Компания выиграла торги на проведение работ. Деньги выделят из бюджетов Кушвы и Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Итоговая стоимость контракта — 123 млн рублей. В ходе торгов падение от начальной (максимальной) цены составило всего 600 тыс. рублей. К аукциону не были допущены екатеринбургское ООО «Промстройдекор» и ООО «Стройинвестгарант» из Лесного.
Напомним, «УБТ-Сервис» одни из главных исполнителей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Тагиле. В частности в июле по БКАДу компания выиграла торги на подготовку ремонта 30 километров тагильских улиц.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей