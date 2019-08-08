В Екатеринбурге закрывается еще один гипермаркет «Карусель»

Торговая точка расположена в ТРК «Комсомолл». Гипермаркет работает до 16 августа. Журналистам издания пояснили, что свободные площади займет магазин другой сети.

Единственный магазин «Карусель» в Екатеринбурге остался в торговом центре «Алатырь». В начале этого года еще одна торговая точка закрылась в ТЦ «Парк Хаус».