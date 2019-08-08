В Екатеринбурге закрывается еще один гипермаркет «Карусель»
Сегодня, 12:35ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала закрывается еще один гипермаркет «Карусель» торговой сети X5 Retail Group, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Торговая точка расположена в ТРК «Комсомолл». Гипермаркет работает до 16 августа. Журналистам издания пояснили, что свободные площади займет магазин другой сети.
Единственный магазин «Карусель» в Екатеринбурге остался в торговом центре «Алатырь». В начале этого года еще одна торговая точка закрылась в ТЦ «Парк Хаус».
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