В России расширили список профессий, дающих право на прибавку за работу в селе
В соответствии с Постановлением правительства России расширен список профессий, специальностей, должностей, дающих право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским работникам, сообщает Пенсионный фонд.
В частности, в список вошли лаборанты, диспетчеры, главный рыбовод, ветеринарный фельдшер, врачи-эпизоотологи, предприниматели, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции.
Работа, которая осуществлялась в колхозах, совхозах, артелях до 1 января 1992 года, автоматически включается в сельский стаж. С текущего года жител села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности в размере 25%. При этом, работник должен иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в селе и не иметь на момент начисления оплачиваемой работы.
Перерасчет пенсий с учетом изменения списка профессий будет произведен в беззаявительном порядке за период с 1 января 2019 года.
В Нижнем Тагиле и пригороде прибавку к пенсии за стаж работы в селе на данный момент получают 390 человек.