В России выросли цены на хлеб

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным Росстата, за семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 7,7%, сообщает издание РБК.
В 2018 году за семь месяцев цены на хлеб по сравнению с таким же периодом 2017 года выросли на 2,3%. Индекс потребительских цен в июле этого года к июлю прошлого года составил 4,6%, с начала 2019 года — 5%.
Больше всего увеличилась стоимость хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 9,6%. Сейчас его средняя цена составляет 50,54 рубля за кг. Также подорожали хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 8,3% (75,87 рубля за кг), хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов — на 7,4% (49,96 рубля за кг)
Ранее «Руспродсоюз» предупреждал о росте цен на хлеб, так как в России из-за сокращения урожая подорожало зерно.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей