В России выросли цены на хлеб

В 2018 году за семь месяцев цены на хлеб по сравнению с таким же периодом 2017 года выросли на 2,3%. Индекс потребительских цен в июле этого года к июлю прошлого года составил 4,6%, с начала 2019 года — 5%.

Больше всего увеличилась стоимость хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 9,6%. Сейчас его средняя цена составляет 50,54 рубля за кг. Также подорожали хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 8,3% (75,87 рубля за кг), хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов — на 7,4% (49,96 рубля за кг)