На реконструкцию моста за 218,6 миллионов рублей через Чусовую не нашлось желающих

На реконструкцию моста за 218,6 миллионов рублей через Чусовую не нашлось желающих

Сегодня, 16:48ЭкономикаGooGle.Maps
Конкурс по определению подрядчика на реконструкцию мостового перехода через реку Чусовую автомобильной дороги из села Сулем в деревню Илим на территории Нижнего Тагила признан несостоявшимся, согласно решению комиссии от 5 августа.

Причиной стало то, что на конкурс заявилась только одна компания — ООО «Вест». При этом ее заявка была признана соответствующей условиям. Несмотря на это, конкурс не состоялся.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся, говорится в решении комиссии.

Ранее ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» объявило конкурс по поиску подрядчика на выполнение реконструкции мостового перехода через реку Чусовую на км 4+334 автомобильной дороги из села Сулем в деревню Илим на территории Нижнего Тагила.

Начальная стоимость контракта составила 218,6 миллионов рублей.

Согласно условиям закупки, подрядчик должен был подготовить территорию под строительство, провести реконструкцию моста и походов, а также благоустроить и озеленить территорию, а также установить наружное освещение.

Планировалось, что работы начнутся с 21 сентября 2020 года и завершатся 20 августа 2021 года. Кроме того, они должны быть выполнены в один этап.

В Нижнем Тагиле проводится реконструкция путепровода на проспекте Мира. Ранее было принято решение о том, чтобы провести дополнительные работы, в частности, заменить парапеты. Планируется, что в эксплуатацию путепровод будет сдан к 31 августа текущего года.

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