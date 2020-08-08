УФАС выявило нарушения в многомиллионной закупке УВЗ в Нижнем Тагиле

Как рассказали в пресс-службе УВЗ, УФАС вынесло решение о нарушениях в действиях АО «НПК-Уралвагонзавод» по отклонению заявки ООО «Балтик Инжиниринг Групп» в рамках проведенного аукциона.

При этом, с решением на предприятии не согласны.

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» считает принятый ненормативный правовой акт неправомерным, несоответствующим фактическим обстоятельствам дела и нарушающим права и законные интересы предприятия. В связи с чем, был подан иск с целью отмены решения УФАС, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.

Согласно условиям аукциона, исполнитель должен был провести реконструкцию спецпроизводства. Стоимость работ составляла более 629,5 миллиона рублей.

По результатам аукциона заявка компании была отклонена, как несоответствующая условиям. При этом ООО «Балтик Инжиниринг Групп» было единственным, кто заявился на конкурс и оно же обратилась с жалобой в УФАС, не согласившись с решением комиссии.