УФАС выявило нарушения в многомиллионной закупке УВЗ в Нижнем Тагиле
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выявило нарушения в закупке УВЗ в Нижнем Тагиле, касающейся выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции специального производства.
Как рассказали в пресс-службе УВЗ, УФАС вынесло решение о нарушениях в действиях АО «НПК-Уралвагонзавод» по отклонению заявки ООО «Балтик Инжиниринг Групп» в рамках проведенного аукциона.
При этом, с решением на предприятии не согласны.
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» считает принятый ненормативный правовой акт неправомерным, несоответствующим фактическим обстоятельствам дела и нарушающим права и законные интересы предприятия. В связи с чем, был подан иск с целью отмены решения УФАС, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
Согласно условиям аукциона, исполнитель должен был провести реконструкцию спецпроизводства. Стоимость работ составляла более 629,5 миллиона рублей.
По результатам аукциона заявка компании была отклонена, как несоответствующая условиям. При этом ООО «Балтик Инжиниринг Групп» было единственным, кто заявился на конкурс и оно же обратилась с жалобой в УФАС, не согласившись с решением комиссии.
Ранее УВЗ подал иск в Арбитражный суд на дочернее предприятие УГМК — Надежинский металлургический завод. Общая сумма требований составляет 1,5 миллиона рублей. Исковые требования связаны с поставкой некачественной продукции.