Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Фасад детской поликлиники в Нижнем Тагиле отремонтируют за 325 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
7hphqh81uek

Фасад детской поликлиники в Нижнем Тагиле отремонтируют за 325 тысяч рублей

Сегодня, 11:07ЭкономикаЮлия Суворова
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
«Выложим и будем ржать»: подростки Нижнего Тагила и области атакуют ТРЦ
Мусорная реформа в Нижнем Тагиле: кому, когда и сколько платить за вывоз мусора