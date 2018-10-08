Фасад детской поликлиники в Нижнем Тагиле отремонтируют за 325 тысяч рублей

Ремонт фасада детской поликлиники в Нижнем Тагиле, расположенной по адресу ул. Окунева, 32, будет проходить в несколько этапов. В данный момент определен подрядчик по выполнению первого этапа работ. На первоочередные работы по ремонту фасада учреждения выделена 351 тысяча рублей. Поиск подрядчика проходил на площадке сайта госзакупок. Заказчиком выступает ГБУЗ СО «Детская городская больница Нижнего Тагила».

Участие в аукционе приняли две организации. Первая – ООО «Тепло дом Урал» готова была выполнить работы за 326 тысяч рублей. Вторая – победитель – ООО «СантехПлюс» отремонтирует фасад за 325 тысяч рублей.

Об организации известно, что она зарегистрирована в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, 82. Руководителем является Белов Игорь Александрович, бенефициаром – Левченко Михаил Юрьевич.