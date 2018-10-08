Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нет подрядчика: проект ремонта кровли в школе № 30 в Нижнем Тагиле откладывается
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Medium 7197

Нет подрядчика: проект ремонта кровли в школе № 30 в Нижнем Тагиле откладывается

Сегодня, 15:30ЭкономикаЮлия Суворова
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
«Выложим и будем ржать»: подростки Нижнего Тагила и области атакуют ТРЦ
Мусорная реформа в Нижнем Тагиле: кому, когда и сколько платить за вывоз мусора