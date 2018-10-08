Нет подрядчика: проект ремонта кровли в школе № 30 в Нижнем Тагиле откладывается

В Нижнем Тагиле в результате открытого аукциона, размешенного на сайте госзакупок, не удалось определить подрядчика на разработку проекта по ремонту кровли над бассейном МБОУ СОШ № 30 на ул. Верхняя Черепанова, 17.

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». На разработку документации выделена 141 тысяча рублей. Рабочая документация должна включать в себя все необходимые объемы работ для качественного функционирования кровли, в том числе работы по ремонту конструкций, находящихся на крыше здания: вентиляционных шахт, парапетов, карнизных плит, слуховых окон, конструкций водоотведения, стояков канализации. По согласованию с заказчиком и администрацией школы подрядчик должен определить необходимость устройства или ремонт лестницы для выхода на крышу, гласит техзадание.

Аукцион должен был состояться 5 октября. Однако подрядчик не определен по основанию, предусмотренному частью 9 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ (В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся).

Согласно сведениям с сайта госзакупок, на аукцион никто не заявился в качестве участника.