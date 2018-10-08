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Свердловчане оформили ипотечные кредиты почти на 60 млрд рублей в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане оформили ипотечные кредиты почти на 60 млрд рублей в 2018 году

Сегодня, 21:30Экономика
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