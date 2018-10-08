Свердловчане оформили ипотечные кредиты почти на 60 млрд рублей в 2018 году

В Свердловской области с начала года были выданы 31,5 тыс. кредитов, для приобретения жилья. Общая сумма кредитов составила 60 млрд рублей. По количеству этот показатель вырос на 60% по сравнению с прошлым годом, а также на 72% больше по сумме.