Госжилнадзор ограничил деятельность застройщика ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле

После вступления в силу решения Арбитражного суда «СУ-1» в течение шести месяцев не сможет привлекать средства дольщиков для возведения домов ЖК «Тимирязевский». Причиной ограничения стало нецелевое расходование средств дольщиков.

Директор «СУ-1» Максим Сажаев журналистам издания пояснил, что вопрос с нецелевым расходованием денег уже решен и предоставлена вся необходимая документация.

Первоначально наши контрагенты неправильно указали адрес доставки стройматериалов, накладные не приняли в качестве отчета за израсходованные средства,заявил застройщик.

В августе 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным следствия, неустановленные лица, входящие в состав руководства компании «СУ-1», совершили хищение денежных средств дольщиков в сумме более восьми миллионов рублей.

О том, что средства пропали, дольщики узнали во время расследования. Предположительно, средства были направлены на строительство второго дома жилого комплекса. Кроме того, «СУ-1» накопило долг в размере 20 миллионов рублей перед муниципалитетом за аренду земли. Деньги мэрия вынуждена требовать через суд.