Госжилнадзор ограничил деятельность застройщика ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле
Департамент регионального Госжилнадзора добился через суд ограничения деятельности застройщика «СУ-1», занимающегося строительством ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле, пишет «Правда УрФО» со ссылкой на ДГЖИСН.
После вступления в силу решения Арбитражного суда «СУ-1» в течение шести месяцев не сможет привлекать средства дольщиков для возведения домов ЖК «Тимирязевский». Причиной ограничения стало нецелевое расходование средств дольщиков.
Директор «СУ-1» Максим Сажаев журналистам издания пояснил, что вопрос с нецелевым расходованием денег уже решен и предоставлена вся необходимая документация.
Первоначально наши контрагенты неправильно указали адрес доставки стройматериалов, накладные не приняли в качестве отчета за израсходованные средства,заявил застройщик.
В августе 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным следствия, неустановленные лица, входящие в состав руководства компании «СУ-1», совершили хищение денежных средств дольщиков в сумме более восьми миллионов рублей.
О том, что средства пропали, дольщики узнали во время расследования. Предположительно, средства были направлены на строительство второго дома жилого комплекса. Кроме того, «СУ-1» накопило долг в размере 20 миллионов рублей перед муниципалитетом за аренду земли. Деньги мэрия вынуждена требовать через суд.
В настоящий момент первый дом ЖК находится в завершающий стадии строительства, а второй — на нулевом этапе.