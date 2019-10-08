Минэкономики России предложило вновь увеличить налоги для малого бизнеса

Согласно проекту приказа, в 2020 году патент и торговый сбор вырастут на 4,9%. В прошлом году эти налоги выросли на 2,5%, а наиболее крупное повышение было в 2015 году и составило 7,5%.

Эксперты считают, что рост налогов «задавит» малый бизнес. Как отмечает вице-президент «Опоры России» Вячеслав Корочкин, за два года в стране закрылись более 200 тысяч малых торговых предприятий, с увеличением налогов их станет еще меньше.