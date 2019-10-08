«МРСК Урала» отсудила у ВГОКа 26 миллионов рублей

«МРСК Урал» обратилась в суд с иском о неуплате за услуги электроэнергии и мощности ВГОКом за май 2019 года на 31,3 млн рублей и пени на 4,2 млн рублей. Ответчик частично погасил задолженность в 2 млн рублей, поэтому в письменной форме обратился в суд о снижении размера неустойки. Истец отказался от взысканияи 5 млн рублей с основного долга и попросил оплату услуг на 24,3 плюс пени на 1,7 млн рублей. 30 сентября суд опеределил, что в общей сложности задолженность ВГОКа составляет 26 млн рублей.