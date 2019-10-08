Свердловчане перестают платить местным кредитным организациям
Сегодня, 09:12ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным исследования «Национального кредитного рейтинга», жители Свердловской области перестают расплачиваться с кредитными организациями, пишет РБК.
Самый большой объем задолженности перед региональными кредитными организациями зафиксирован в Татарстане, Свердловской области и Краснодарском крае.
В сложившейся ситуации эксперты отмечают, что будущее региональных финансовых организаций — под вопросом. Они мало вовлечены в экономику, а их доля на рынке в 79 субъектах России составляет не более 10%.
Эксперты полагают, что региональные игроки сами будут уходить с рынка, сдавая лицензии.
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