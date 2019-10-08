В России стоимость ОСАГО вырастет в два раза

Реформа системы ОСАГО, предполагающая установку индивидуальных тарифов, может значительно увеличить разброс стоимости. Причем, в Москве полисы станут дешевле, а в маленьких городах цены станут выше почти в два раза. Коснется это и водителей, которые не захотят устанавливать на автомобили телематику.

Законопроект о «Либерализации ОСАГО», который рассмотрит Госдума в первом чтении 15 октября, предполагает отмену коэффициентов региона проживания и мощности авто, а также расширение тарифного коридора с 1 января 2020 года на 40%, а с октября того же года — еще на 30%.

Так, для городов с региональным коэффициентом в единицу, верхняя планка стоимости с нового года увеличится до 6,9 тысяч рублей, а с октября 2020 года — до 9 тысяч рублей.