В Сбербанке произошла новая утечка данных клиентов

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Служба безопасности Сбербанка совместно с правоохранителями выявила новую утечку данных клиентов, сообщают «Новые известия».
Сотрудник банка, которого подозревают в утечке данных клиентов, ранее продал в даркнете одной из преступных групп данные пяти тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, пишут РИА Новости.
В банке сообщили, что данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что изначально под подозрение попали 35 человек, однако позже удалось установить личность сотрудника-злоумышленника. Он дал признательные показания.
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