В Сбербанке произошла новая утечка данных клиентов

Сотрудник банка, которого подозревают в утечке данных клиентов, ранее продал в даркнете одной из преступных групп данные пяти тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, пишут РИА Новости.

В банке сообщили, что данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.