ФНС заблокировала счета строящегося цинкового завода в Нижнем Тагиле

В начале октября Федеральная налоговая служба остановила действия по счетам ООО «ГСД-Р», которое планировало с 2018 года запустить производство по добыче вельц-оксида цинка из отходов металлургического производства, пишет ИА «Между строк».

В определении суда сказано, что предприятие предоставило к судебному заседанию письменные пояснения, из которых следует, что общество имеет долги перед кредиторами в размере 693,7 миллиона рублей. Кроме того, 5,2 миллиона предприятие задолжало сотрудникам по оплате труда, еще 1,8 миллиона являются просроченной задолженностью по налогам и отчислениям. На счетах предприятия осталось всего 1,2 тысячи рублей. Гендиректор ООО «ГСД-Р» Евгений Суслин считает, что из-за излишнего внимания госорганов к предприятию акционеры были вынуждены отказаться от финансирования проекта. считает, что к его предприятию было приковано излишнее внимание государственных органов из-за чего акционеры были вынуждены прекратить финансирование проекта. Напомним, ООО «ГСД-Р» начало работу в 2018 году на территории бывшего завода огнеупоров на улице Попова, 1. Компания занимается вторичной переработкой продуктов черной металлургии с высоким содержанием цинка с использованием вельц-технологий. В конце октября 2019 года природоохранная прокуратура Нижнего Тагила подала к предприятию иск за работу якобы без разрешения. В ноябре прошло заседание суда, в ходе которого прокуратура потребовала остановить работу предприятия. Однако в феврале 2020 года исковые требования были отклонены.

