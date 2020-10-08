ФНС заблокировала счета строящегося цинкового завода в Нижнем Тагиле

Напомним, ООО «ГСД-Р» начало работу в 2018 году на территории бывшего завода огнеупоров на улице Попова, 1. Компания занимается вторичной переработкой продуктов черной металлургии с высоким содержанием цинка с использованием вельц-технологий. В конце октября 2019 года природоохранная прокуратура Нижнего Тагила подала к предприятию иск за работу якобы без разрешения. В ноябре прошло заседание суда, в ходе которого прокуратура потребовала остановить работу предприятия. Однако в феврале 2020 года исковые требования были отклонены.