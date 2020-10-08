Стала известна возможная дата индексации пенсии работающим пенсионерам

Стала известна возможная дата индексации пенсии работающим пенсионерам

Вчера, 22:58ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал сроки и условия индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет Ура.ру.

По мнению Масленникова, на подобную меру потребуется около 300 миллиардов рублей.

Такие огромные средства могут быть выделены из Фонда национального благосостояния, либо государственный займ. Как вариант, может быть рассмотрено увеличение налогов, говорит Никита Масленников.

Он отмечает, что последний вариант является непопулярной мерой.

Если совсем оптимистично, то ранее 2023 года ждать индексации не стоит. Только если произойдет резкий обвал экономики или проблемы в социальной сфере, уточнил Масленников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году на 6,3 процента. Средства планируют выделить из федерального бюджета.

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