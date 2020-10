Свердловские власти рассказали о сроках восстановления экономики после пандемии

В правительстве Свердловской области заявили, что экономика региона восстановится после кризиса из-за пандемии COVID-19 только в 2022 году, сообщает департамент информационной политики региона.

Сегодня на заседании правительства были одобрены изменения в прогноз социально-экономического развития Свердловской области на несколько ближайших лет. По итогам 2020 года ожидается снижение основных показателей. Индекс промышленного производства оценивают на уровне 97,5% к периоду 2019 года, оборот розничной торговли должен составить 94%, а ВРП — 95,4%. Положительная динамика прогнозируется в отдельных отраслях, например производство медицинских материалов и лекарств увеличится на 11,4%. Напомним, на заседании правительства также было принято решении о выделении Нижнему Тагилу 243 миллионов рублей на благоустройство. Нижнему Тагилу выделят 243 миллиона рублей на благоустройство

Related news: Нижнему Тагилу выделят 243 миллиона рублей на благоустройство

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter