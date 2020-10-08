Свердловские власти рассказали о сроках восстановления экономики после пандемии

Сегодня на заседании правительства были одобрены изменения в прогноз социально-экономического развития Свердловской области на несколько ближайших лет.
По итогам 2020 года ожидается снижение основных показателей. Индекс промышленного производства оценивают на уровне 97,5% к периоду 2019 года, оборот розничной торговли должен составить 94%, а ВРП — 95,4%.
Положительная динамика прогнозируется в отдельных отраслях, например производство медицинских материалов и лекарств увеличится на 11,4%.
Напомним, на заседании правительства также было принято решении о выделении Нижнему Тагилу 243 миллионов рублей на благоустройство.