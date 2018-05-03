5,3 млн рублей выделено на капремонт перинатального центра в Нижнем Тагиле

Перинатальный центр в Нижнем Тагиле, расположенный по адресу ул. Горошникова, 37, ожидает капитальный ремонт. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ремонтные работы будут профинансированы в рамках трех контрактов на общую сумму 5,3 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница».

Согласно техническому заданию, в перинатальном центре должны быть проведены ремонт и замена оконных откосов. В частности, подрядчик должен разобрать старые откосы и подоконники, восстановить теплоизоляцию и герметизацию, произвести установку новых подоконников и откосов с облицовкой из пластиковых панелей.

Согласно данным второго контракта, в здании будет произведены ремонт и замена вентиляционной системы. Помимо этого планируется произвести ремонт системы охлаждения и теплообмена.

В рамках третьего контракта в перинатальном центре будут заменены двери. Подрядчик должен демонтировать старые металлические и ПВХ двери, провести ремонт откосов, установку новых дверей, оснастив их ручками, замками и защелками, согласно техзаданию.

Итоги всех трех аукционов станут известны 23 ноября 2018 года.