Снос аварийного здания в Нижнем Тагиле снова достался ООО «КомАвтоТранс»

В Нижнем Тагиле «Служба заказчика городского хозяйства» выделила 1,3 млн рублей на снос аварийного здания по адресу ул. Балакинская, 15б. В рамках контракта исполнитель должен снести старое здание и осуществить вывоз и захоронение отходов.