Снос аварийного здания в Нижнем Тагиле снова достался ООО «КомАвтоТранс»
Сегодня, 16:35ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле на Тагилстрое будет снесено здание, признанное аварийным. На работы выделено 1,3 млн рублей. Работами займется ООО «КомАвтоТранс».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле «Служба заказчика городского хозяйства» выделила 1,3 млн рублей на снос аварийного здания по адресу ул. Балакинская, 15б. В рамках контракта исполнитель должен снести старое здание и осуществить вывоз и захоронение отходов.
Выполнением работ займется ООО «КомАвтоТранс». Организация зарегистрирована в Нижнем Тагиле. Учредителем и директором является Алексей Телешенко.
Предприятие в общей сложности заключило 27 контрактов на сумму в 306 млн со «Службой заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.
В частности, ООО «КомАвтоТранс» осуществляло снос зданий по адресам ул. Тельмана, 35а, ул. Высокогорская/Станционный переулок, 47/10, ул. Сурикова, 18/17, пр. Вагоностроителей, 34а.
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