Администрация Нижнего Тагила спрогнозировала увеличение дохода горожан
Сегодня, 17:33ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В прогнозе социально-экономического развития Нижнего Тагила на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов администрация Нижнего Тагила привела данные предприятий, инвестиций и дохода населения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По статистическим данным оборот компаний в сфере экономической деятельности в 2018 году увеличился на 4,2% и составил примерно 481 миллиард рублей. Уровень инвестиций 2019 года снизится по сравнению с 2018 годом на 3,6% и составит 15,7 миллиардов рублей. Это связано с реализацией крупных проектов: строительство школы № 100 и двух детских садов на ГГМ, создание «Музейного квартала». Новые инвестиционные проект разрабатываются для АО «Уралкриомаш», АО «Евраз НТМК» и ООО «ГСД-Р».
В 2019 году прогнозируется рост дохода на душу населения до 24 395,3 рублей в месяц.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей