Администрация Нижнего Тагила спрогнозировала увеличение дохода горожан

По статистическим данным оборот компаний в сфере экономической деятельности в 2018 году увеличился на 4,2% и составил примерно 481 миллиард рублей. Уровень инвестиций 2019 года снизится по сравнению с 2018 годом на 3,6% и составит 15,7 миллиардов рублей. Это связано с реализацией крупных проектов: строительство школы № 100 и двух детских садов на ГГМ, создание «Музейного квартала». Новые инвестиционные проект разрабатываются для АО «Уралкриомаш», АО «Евраз НТМК» и ООО «ГСД-Р».