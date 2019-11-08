В Екатеринбурге ради Универсиады снесут старейший хлебозавод

Мэр столицы Урала Александр Высокинский рассказал, что по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева к январю должна быть разработана схема организации питания на Универсиаде-2023.

Комбинат питания собираются построить к 2021 году, а проект будет готов уже в следующем году. По задумке комбинат будет производить 50 тысяч порций питания ежедневно. После Универсиады предприятие будет обеспечивать едой школы города.