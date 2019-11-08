В Екатеринбурге ради Универсиады снесут старейший хлебозавод
Сегодня, 11:54ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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К Универсиаде в Екатеринбурге планируют построить комбинат питания. Ради этого планируется снести здание старейшего хлебозавода, расположенного по адресу улица 8 Марта, 203, сообщает «Комсомольская Правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр столицы Урала Александр Высокинский рассказал, что по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева к январю должна быть разработана схема организации питания на Универсиаде-2023.
Комбинат питания собираются построить к 2021 году, а проект будет готов уже в следующем году. По задумке комбинат будет производить 50 тысяч порций питания ежедневно. После Универсиады предприятие будет обеспечивать едой школы города.
Напомним, из бюджета Свердловской области на Универсиаду выделят 40 миллиардов рублей.
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