ПСБ начал прием заявок по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 под 3%

ПСБ начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.

Для действующих клиентов ПСБ предодобренные предложения по льготному кредитованию будут доступны в личном кабинете интернет-банка с 9 ноября. Для получения льготного кредита для бизнеса «Без бумаг 3.0» новым клиентам ПСБ достаточно оформить онлайн-заявку и прикрепить к ней два документа. Банк сообщит о решении в течение 24 часов. Льготные меры поддержки, действующие с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из 1 МРОТ каждому работнику предприятия в течение 12 месяцев. Кредиты выдаются под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%*. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. При этом кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года. ПСБ как один из лидеров на рынке кредитования МСП активно участвует во всех мерах господдержки предпринимателей. В банке реализована цифровая инфраструктура, позволяющая предприятиям из пострадавших отраслей максимально быстро и просто воспользоваться господдержкой, — наши клиенты смогут получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке в кратчайшие сроки. Мы уверены, что льготное кредитование по обновленной госпрограмме поможет предпринимателям сохранить и поддержать свое дело в сложившейся ситуации на рынке,отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ. С начала пандемии ПСБ выдал более 30 тысяч кредитов на сумму свыше 50 млрд рублей в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, в 2020 году заняв второе место среди банков по числу кредитов, предоставленных МСП из особо пострадавших отраслей.*Кредитование осуществляется по программе «Без бумаг 3.0» в рамках Постановления Правительства 279-ПП для клиентов, одновременно являющихся ЮЛ или ИП; ранее заключивших договор в рамках 696-пп (с учётом наличия данной информации на информационном блокчейн-сервисе ФНС, вне зависимости от банка-кредитора) или зарегистрирован после 01.07.2020 г. на следующих условиях: Сумма — от 50 тыс. рублей до 10 млн рублей, но не более максимальной суммы по условиям Программы,

Форма предоставления — кредит,

Срок — 18 месяцев,

Ставка — 3% годовых (в период льготного кредитования), 12% годовых при исключении из Программы,

12% годовых при исключении из Программы, График погашения — первые полгода клиент не платит, но проценты начисляются. Сумма основного долга по истечении 6 месяцев увеличится на сумму начисленных процентов (капитализация процентов). Начиная с 7 -го месяца, осуществляется ежемесячное погашение основного долга равными долями и процентов (дифференцированный платеж),

Частичное досрочное погашение отсутствует (только полное),

Комиссия за предоставления кредита отсутствует,

Поручительство ВЭБ (обеспечивает 75% суммы основного долга),

Оформление онлайн, без посещения офиса,

Период заключения договоров — с даты запуска до 30.12.2021 года (включительно). Полные условия — на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», генеральная лицензия № 3251 ЦБ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter