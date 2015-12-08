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Когда в Нижнем Тагиле заработает цирк? Деньги на ремонт цирка в город еще не пришли (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Когда в Нижнем Тагиле заработает цирк? Деньги на ремонт цирка в город еще не пришли (ФОТО)

8 декабря 2015, 18:25ЭкономикаДенис Таратонов
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