Когда в Нижнем Тагиле заработает цирк? Деньги на ремонт цирка в город еще не пришли (ФОТО)

В архивах редакции удалось обнаружить фотографии, на которых запечатлено выполнение ремонтных работ у здания цирка. Это было в начале осени, в сентябре.

Сейчас, спустя несколько месяцев, эти работы всё ещё продолжаются. В данный момент идёт замена коммуникаций, меняются трубы холодной и горячей воды. Именно по этой причине реконструкция набережной была остановлена на подходе к цирку. Это не может не радовать, ведь в Нижнем Тагиле (как и по всей России) часто сначала кладу асфальт, а затем меняют трубы. После замены коммуникаций можно будет заняться облагораживанием территории вокруг цирка и ремонтом внутри него.

Чтобы узнать, как идут дела внутри здания, редакция связалась с Русланом Марчевским, директором цирка. Он сообщил, что ремонтные работы внутри цирка пока не начались.

Мы пока в ожидании финансирования. Здание находится в федеральной собственности, и решение о выделении денег принимает Москва. Насколько мне известно, там прошли переговоры, на которых пришли к некой договорённости. Как только начнутся какие-то работы, приедет техника, начнём что-то ломать, мы сразу вам сообщим. Сейчас идут работы вокруг цирка, это городское хозяйство подводит новые коммуникации. Город делает для цирка всё, что может, не дожидаясь федеральных денег рассказал Руслан Марчевский.

Между тем, как сообщили в администрации города, сдача объекта планируется уже в следующем году, а значит скоро «лёд тронется».