В Свердловской области уровень инфляции достиг максимального показателя за 2020 год, сообщает Свердловскстат.

Показатель был достигнут в ноябре, когда инфляция на Среднем Урале ускорилась до 3,87%. Напомним, до этого наиболее высокий прирост потребительских цен по области был зафиксирован в октябре и составлял 3,1%. Такой же уровень был зарегистрирован в апреле. Потом показатель начал снижаться и в июне составил 2,7%. С июля инфляция начала расти вновь. За год наиболее заметно выросли цены на продукты — 4,5%, непродовольственные товары подорожали на 3,3%, услуги — на 1,4%. В Свердловской области годовая инфляция снова достигла максимального уровня

