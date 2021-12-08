Тагильская компания «Уралстроймонтаж» внесена в реестр недобросовестных поставщиков

С заявлением в антимонопольную службу по Свердловской области обратилась администрация Нижнего Тагила, которая расторгла с «Уралстроймонтаж» контракт на строительство дорог в микрорайоне Муринские пруды.
Контракт на сумму в 551 млн рублей был заключен в 2017 году, но работы так и не были завершены, несмотря на то, что срок исполнения контракта истек еще в конце прошлого года, сообщили в пресс-службе городской администрации. В обосновании о расторжении контракта также говорится, что подрядчик самовольно внес изменения в проектную документацию, поэтому результаты проделанной работы непригодны для использования. Кроме того, проведенная по окончанию срока контракта проверка показала, что очистные сооружения закончены на 60%, тротуары — на 40%, а благоустройство — на 20%. На все претензии со стороны администрации «Уралстроймонтаж» не реагировал.
Напомним, что в конце прошлого года компания заключила контракт на реконструкцию путепровода по Циолковского и капремонт улицы Октябрьской революции на сумму более 1,6 млрд рублей. Первый этап работ должен был быть закончен до первого декабря этого года, но сроки оказались сорваны.