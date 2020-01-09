Налоги, банкротства и крупнейшие споры декабря 2019
В конце 2019 года в арбитражный суд Свердловской области поступали иски с многомиллионными требованиями. Также судьи принимали решения о взыскании в пользу истцов сумм по несколько десятков миллионов рублей. Редакция TagilCity.ru изучила самые крупные дела декабря.
ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга обратилась в арбитражный суд региона с заявлением о признании должника АО «Уралаэрогеодезия» банкротом. Сумма требования ИФНС составляет более 127,6 млн рублей. Еще одним обращением о банкротстве в декабре 2019 года стало требование почти 53 миллионов рублей в пользу ПАО «Т Плюс» с ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».
Очередным иском с банкротящегося ВГОКа было обращение в арбитраж от энергетиков. Так, в декабре 2019 года «Энергосбыт Плюс» потребовал от тагильского предприятия порядка 77,3 миллиона рублей.
МУП «Водоканал» в Екатеринбурге подал иск на 82 млн рублей в отношении ООО «Екатеринбург Сити», его головная компания MINERAL POWER LIMITED зарегистрирована на Кипре.
В конце года разрешился спор между совладельцами компаний «Гризли». Решением суда с Полухина Максима в пользу ООО «Гризли Дайнер» будут взысканы убытки в сумме 18 млн рублей. Суд установил, что экс-директор причинил убытки компании, где он и еще два человека были совладельцами. С осени 2019 года в отношении фирмы начата процедура банкротства.