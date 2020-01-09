Налоги, банкротства и крупнейшие споры декабря 2019

ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга обратилась в арбитражный суд региона с заявлением о признании должника АО «Уралаэрогеодезия» банкротом. Сумма требования ИФНС составляет более 127,6 млн рублей. Еще одним обращением о банкротстве в декабре 2019 года стало требование почти 53 миллионов рублей в пользу ПАО «Т Плюс» с ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».

Очередным иском с банкротящегося ВГОКа было обращение в арбитраж от энергетиков. Так, в декабре 2019 года «Энергосбыт Плюс» потребовал от тагильского предприятия порядка 77,3 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле приставы начали арест имущества ВГОКа

МУП «Водоканал» в Екатеринбурге подал иск на 82 млн рублей в отношении ООО «Екатеринбург Сити», его головная компания MINERAL POWER LIMITED зарегистрирована на Кипре.