Свердловское ГУ ФСИН заключало недействительные госконтракты на поставку сахара
Сегодня, 12:29ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры признал ничтожными 30 контрактов ГУ ФСИН региона на 2,9 миллиона рублей на поставку сахара, сообщает надзорное ведомство.
В декабре 2018 года ГУ ФСИН Свердловской области заключило 30 госконтрактов с ООО «Союз-транс» на приобретение одного товара. Таким образом, одна закупка была раздроблена на несколько мелких, а контракты затем заключены в один день с одним исполнителем.
Дробление единой закупки на группу однородных (идентичных) товаров, сумма по каждому из которых не превышает предусмотренного ограничения, свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов,отметили в надзорном ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании контрактов недействительными, суд иск удовлетворил в полном объеме.
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