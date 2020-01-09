Свердловское ГУ ФСИН заключало недействительные госконтракты на поставку сахара

В декабре 2018 года ГУ ФСИН Свердловской области заключило 30 госконтрактов с ООО «Союз-транс» на приобретение одного товара. Таким образом, одна закупка была раздроблена на несколько мелких, а контракты затем заключены в один день с одним исполнителем.