Екатеринбургский театр собирается приобрести внедорожник за 3 миллиона рублей

Государственный академический театр г. Екатеринбург собирается приобрести внедорожник стоимостью почти 3 миллиона рублей. Данная информация появилась на портале госзакупок.

Внедорожник маркой Toyota Land Cruiser Prado должен быть обязательно новым и 2015 года выпуска. Также известно, что само авто будет белого цвета. В тоже время салон автомобиля будет черный.

Средства, которые потратят на столь дорогой внедорожник, возьмут из президентского гранта. Известно, что в начале 2016 года Екатеринбургский театр стал одной из 63 организаций, получивший такую награду.

Также известно, что не только театр захотел приобрести себе автомобиль. Например, компания «Лесопильные заводы Югры» также решила приобрести аналогичный внедорожник, но только черного цвета. Стоимость этого автомобиля выйдет уже в 3,12 миллиона рублей.