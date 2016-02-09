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Екатеринбургский театр собирается приобрести внедорожник за 3 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский театр собирается приобрести внедорожник за 3 миллиона рублей

9 февраля 2016, 12:05Экономика
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