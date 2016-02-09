Правительство России распределило средства на развитие растениеводства и молочного животноводства страны
9 февраля 2016, 12:35Экономика
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Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной на сайте Кабинета министров РФ.
В планах по развитию сельского хозяйства России Правительство России распределило средства из федерального бюджета на развитие двух сфер деятельности. Так, на растениеводство будет выделено больше 12 миллиардов рублей. На развитие молочного животноводства уйдет 5,3 миллиарда.
Средства, полученные на развитие сферы растениеводства, разделят 79 регионов России. Деньги на молочное скотоводство получат 71 субъект страны.
Распределить субсидии было предложено Минсельхозом России. Данные средства были выделены в ходе выполнения программы развития сельской деятельности в стране с 2013 по 2020 год.
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