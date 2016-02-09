Правительство России распределило средства на развитие растениеводства и молочного животноводства страны

В планах по развитию сельского хозяйства России Правительство России распределило средства из федерального бюджета на развитие двух сфер деятельности. Так, на растениеводство будет выделено больше 12 миллиардов рублей. На развитие молочного животноводства уйдет 5,3 миллиарда.