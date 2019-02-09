Цуканов поручил Свердловской области обогнать регионы-лидеры
Оценивая промежуточные итоги реализации нового «майского» указа президента РФ в Свердловской области, Цуканов поручил региону «догнать и перегнать» лидеров.
По мнению полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова, Свердловская область должна ставить перед собой амбициозные задачи. По показателям роста регион должен конкурировать с такими городами как Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Москва.
Полпред обратил внимание на сферу строительства. Количество жилья, которое было сдано в Екатеринбурге, вдвое опережает показатели Нижнего Новгорода и на треть – Казани.
В некоторых сферах накопилось множество вопросов. Сюда относятся образование, здравоохранение, социальная политика и ЖКХ. В данном случае, уверен Цуканов, региональные и муниципальные власти должны вести разъяснительную работу. Информация должна быть общедоступной.
Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область реализует все 12 национальных проектов, разработала 54 паспорта региональных проектов, сформировала систему мониторинга достижений, на которые в 2019 году будут выделены более 30 млрд рублей, 18,1 из которых – из областного бюджета, сообщает «Областная газета».
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