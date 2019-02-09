Цуканов поручил Свердловской области обогнать регионы-лидеры

По мнению полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова, Свердловская область должна ставить перед собой амбициозные задачи. По показателям роста регион должен конкурировать с такими городами как Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Москва.

Полпред обратил внимание на сферу строительства. Количество жилья, которое было сдано в Екатеринбурге, вдвое опережает показатели Нижнего Новгорода и на треть – Казани.

В некоторых сферах накопилось множество вопросов. Сюда относятся образование, здравоохранение, социальная политика и ЖКХ. В данном случае, уверен Цуканов, региональные и муниципальные власти должны вести разъяснительную работу. Информация должна быть общедоступной.