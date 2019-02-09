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Цуканов поручил Свердловской области обогнать регионы-лидеры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цуканов поручил Свердловской области обогнать регионы-лидеры

Сегодня, 09:30ЭкономикаФото: «Областная Газета»
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