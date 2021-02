Тагильчанка наказала штрафом в 100 тысяч молочный комбинат за кефир из будущего

Жительница Нижнего Тагила наказала штрафом в 100 тысяч рублей Алапаевский молочный комбинат за кефир, который был выпущен завтрашней датой.

8 сентября 2020 года девушка купила в «Пятёрочке» на проспекте Дзержинского пакет кефира Алапаевского молочного комбината (АМК). При этом на упаковке дата производства стояла завтрашним днем. Тагильчанка написала письмо на электронную почту производителя. Я задала три вопроса: как такое возможно, когда на самом деле выпущен продукт и насколько это законно?рассказала девушка АН «Между строк». На следующий день тагильчанке пришел ответ от коммерческого директора комбината. Он обещал разобраться в ситуации и попросил отправить упаковку из-под кефира для исследований. Взамен представители комбината привезли несколько видов продукции и принесли извинения. Однако девушка не получала ответы на свои вопросы в течение долгого времени, поэтому она обратилась в Роспотребнадзор. В конце 2020 года ей пришло уведомление о том, что по результатам проверки АМК был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

