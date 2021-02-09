Тагильчанка наказала штрафом в 100 тысяч молочный комбинат за кефир из будущего

Однако девушка не получала ответы на свои вопросы в течение долгого времени, поэтому она обратилась в Роспотребнадзор. В конце 2020 года ей пришло уведомление о том, что по результатам проверки АМК был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).