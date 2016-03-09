Администрация Нижнего Тагила пытается отсудить у ВГОКа 22 миллиона рублей

Иски в суд были направлены перед праздниками — 4 марта. Было подано четыре иска, которые в сумме составили почти 22 миллиона рублей.

Предприятие накопило долги по арендной плате. В городе усилена работа по взиманию долгов, на всех должников подается в суд. Долги ВГОКа за аренду земельного участка растут сообщили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

Но у предприятия пытаются отсудить далеко не полную сумму задолженности.

Общая сумма задолженности около 40 миллионов. Это если считать штрафные санкции сказал директор Центра земельного права Владимир Пергун.

Стоит добавить, что за ВГОКом накопилось порядка 200 миллионов долгов перед поставщиками энергоресурсов. Один из них, а именно Уралсевергаз, последовал примеру Администрации Нижнего Тагила и тоже подал иск на ВГОК, в котором требует взыскать с предприятия 38 миллионов рублей.

На Высокогорском горно-обогатительном комбинате отказались комментировать случившееся.

В декабре из-за долгов предприятия работникам ВГОКа предлагали взять неоплачиваемый отпуск.