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Администрация Нижнего Тагила пытается отсудить у ВГОКа 22 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Нижнего Тагила пытается отсудить у ВГОКа 22 миллиона рублей

9 марта 2016, 13:55ЭкономикаДенис Таратонов
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