Мясо и молоко подорожали в Свердловской области более чем на 10%
9 марта 2017, 08:50Экономика
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В Свердловской области на 11,3% в цене выросло молоко. Результат взят в сравнении с ценами февраля 2016 года.
Такая информация была предоставлена УрБК со ссылкой на ЕМИСС, пишет Коммерсант.ru. Уточняется, что за месяц молоко подорожало более чем на процент. Интересно, что, к примеру, в Екатеринбурге, цена за литр стерилизованного молока составила 80,5 рублей, а это на 10% выше прошлогодичного показателя.
Также сообщается, что подорожало мясо. Больше всего прибавила в цене говядина – на 10,2%. В среднем килограмм говядины можно приобрести в регионе за 350 рублей.
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