Мясо и молоко подорожали в Свердловской области более чем на 10%

Такая информация была предоставлена УрБК со ссылкой на ЕМИСС, пишет Коммерсант.ru. Уточняется, что за месяц молоко подорожало более чем на процент. Интересно, что, к примеру, в Екатеринбурге, цена за литр стерилизованного молока составила 80,5 рублей, а это на 10% выше прошлогодичного показателя.