Пенсия может превратиться в пособие только для нуждающихся через 20 лет в России
9 марта 2017, 13:35Экономика
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Ректор Российской академии госслужбы при президенте России рассказал о предстоящих изменениях пенсионной системы, об этом сообщает газета «Известия».
Владимир Мау отметил, что в будущем, лет через 20, пенсия может превратиться в пособие для неимущих. Это станет возможным, потому что люди начнут серьезнее относиться к пенсионным накоплениям. Тогда на нее можно будет нормально жить.
При этом ректор отметил, что благополучие пенсионеров напрямую зависит от благополучия общества, в котором они проживают. В пример он привел уровень пенсий в Скандинавии, где из-за высоких налогов и пенсия имеет достойный размер.
Мау считает повышение пенсионного возраста оправданным: оно сделает возможным концентрацию денег в интересах нуждающихся.
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