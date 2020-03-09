Акции российских компаний на Лондонской бирже резко упали в цене

Падение цен на нефть, по мнению экспертов, стало рекордным за последние 29 лет. Первой причиной этому стала вспышка коронавируса и, как следствие, снижение производства, второй — срыв сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Курс рубля к середине сегодняшнего дня поднялся до отметки в 74,92 за доллар. На фоне этого на Лондонской бирже произошел обвал акций российских компаний:

«Депозитарные расписки на акции «Роснефти» минус 22,5%;

«Газпром» минус 15,4%;

«НОВАТЭК» минус 11,1%;

«ЛУКОЙЛ» минус 17,3%;

«Татнефть» минус 19%.