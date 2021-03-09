Москва возглавила коррупционный антирейтинг регионов России

Москва возглавила коррупционный антирейтинг регионов России

Сегодня, 15:31ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Москва стала лидером по коррупции среди всех регионов России, по информации Генеральной прокуратуры РФ.

После столицы России, в антирейтинге разместились Республика Татарстан, Ставропольский край и Московская область, рассказал РИА Новости глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

В этих субъектах было выявлено больше всего случаев получения и дачи взяток.

В число лидеров по коррупционным преступлениям вошли Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Отмечается, что возглавлять рейтинг всегда будут регионы, где наблюдается наибольший поток денежных средств.

Меньше всего взяток было зафиксировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республике Мари Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Россия поднялась на восемь строчек в антирейтинге коррупционных стран, по мнению признанного иностранным агентом Transparency International, и заняла 129 место в 2020 году.

Напомним, 15 февраля сообщалось, что Свердловская область упала в рейтинге по качеству жизни среди всех регионов России. Средний Урал оказался на 15 месте по итогам 2020 года. В предыдущем рейтинге регион занимал 13 место.

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