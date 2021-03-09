Проект реновации жилья одобрило свердловское ЗакСо

Проект реновации жилья одобрило свердловское ЗакСо

Сегодня, 16:57ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Проект реновации жилья в Свердловской области одобрили депутаты Законодательного собрания региона.

Проект позволит сносить дома, которые не признаны аварийными, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 4 марта сообщалось, о готовности проекта к рассмотрению в ЗакСо. В конце 2020 года был принят федеральный проект о развитии территорий. Он предусматривает расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, для обновления городских застроек может быть привлечен частный капитал. Проект позволит избавиться от домов, которое не проходят как ветхие, но из-за своего состояние не могут быть отнесены к современным.

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