Цена акций свердловской корпорации «ВСМПО-Ависма» достигла рекорда

Цена акций свердловской корпорации «ВСМПО-Ависма» достигла рекорда

Сегодня, 20:38ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Акции свердловской корпорации «ВСМПО-Ависма» достигли рекордных показателей за все время размещения ценных бумаг компании на торгах. Соответствующая информация расположена в актуальных данных торгов на Московской бирже.

9 марта торговля акциями началась с 24 тысяч рублей за одну штуку, однако в 11.57 по московскому времени стоимость бумаг упала до 23 660 рублей за штуку, а в 14.03 стала рекордной — 24 400 рублей.

На данный момент акции продолжают сохранять высокие позиции — они выросли до 24 480 рублей за штуку.

Фактор повышения стоимости акций является краткосрочным и не оказывает влияния на фундаментальные показатели компании,заявил Ура.ру финансовый аналитик, адвокат Дмитрий Земеров.

Напомним, 18 февраля стало известно, что доход «ВСМПО-Ависма», по сравнению с данными за 2019 год, упал в 2020 году в 2,4 раза.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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