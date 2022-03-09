Акула из IKEA продается на Авито в Екатеринбурге за 5 миллионов рублей

После закрытия магазина IKEA в Екатеринбурге на Авито начался всплеск продаж товаров. Стоимость товаров разная, например, есть акула за 5 миллионов рублей.

Акула из замечательных времен станет прекрасным вложением в ваше будущее,говорится в объявлении. Подушка была подарена мужчине родными. Но теперь он решил ее продать. При этом, есть заинтересованные. Кто-то предлагает приобрести на 100 тысяч рублей дороже, рассказал продавец Е1. По его словам, он уверен, что люди поняли шутку и пытаются подыгрывать. Вероятно, отмечает молодой человек, акула у него так и останется. Также некоторые выставляют акул за 2 миллиона, 100 тысяч рублей и 300. Можно даже найти игрушку за 1 тысячу рублей. Выставляются на Авито и другие товары — шторы, наволочки, пледы, фрикадельки и многое другое. Напомним, IKEA объявила о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Накануне 8 марта об этом же заявили и в сети гипермаркетов OBI.

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