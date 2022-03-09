Массовое закрытие магазинов в Нижнем Тагиле прокомментировали в «Тагилхлебе»

О причинах массового закрытия магазинов «Тагилхлеба» рассказали в компании. В беседе с TagilCity.ru там пояснили, что это не связано с экономической ситуацией в стране.

Точки, которые закрылись в нескольких районах Нижнего Тагила, находились в аренде. Предприятие поставляло арендаторам продукцию и предоставляла помещения. Однако экономическая деятельность находилась не в ведении АО «Тагилхлеб», а предпринимателей. В течение двух лет у арендаторов образовалась большая задолженность перед нашим предприятием. И нашим руководством было принято решение расторгнуть договоры аренды,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе АО «Тагилхлеб». На данный момент арендаторы приводят магазины в порядок и заключают новые договоры. После этого точки снова начнут работу. Некоторые помещения, где ранее располагался «Тагилхлеб», больше не откроются — их было решено сдать в аренду или продать. В пресс-службе отметили, что сам завод работает в штатном режиме. Напомним, о массовом закрытии торговых точек «Тагилхлеба» в Нижнем Тагиле стало известно недавно. На данный момент владельцем комбината является Станислав Бойко. Он также входит в совет директоров АО «Тагилхлеб» и до начала 2021 года у него находились 99,96% акций ООО «ТД «Тагилхлеб». Выручка АО за 2021 год составила 481 миллион рублей.

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