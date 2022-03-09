Пострадавшую в пандемию выставочную индустрию поддержит правительство РФ

Конгрессно-выставочный рынок испытывает проблемы по всей стране. Отрасль, основанная на личном общении, сильно пострадала во время пандемии коронавируса. Серьезные потери до 40% в 2020 году произошли по прибыльности, рабочим местам, количеству компаний-участников и другим показателям. Цифры за 2021 год могут составить от 30 до 40%.
Сегодня восстановление выставочной индустрии — это вопрос такой, к сожалению, не очень быстрый, но тем не менее вопрос — один из главных для нас, говорит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
За два года с российского рынка ушли около 280 компаний. Московский «Экспоцентр», который был переоборудован в ковидный госпиталь, вернулся к работе и вышел на уровень 80% от объемов выставок выручки по сравнению с 2019 годом. За год там провели 80 международных выставок, почти 700 конгрессов, симпозиумов и конференций.
Сейчас при организации выставок используются гибридный формат и онлайн-конференции, однако они не могут заменить поток личных контактов. Как показывает практика, интерес зарубежного бизнеса к России год от года только растёт. На выставку «Продэкспо-2022» приехали представители 54 стран.
На ближайшие годы у «ЭкспоФорума» в планах провести крупнейшие события мирового уровня: Арктический, Международный экономический, газовый форумы, математический и энергетический конгрессы. Для этого здание переоборудовано по новым стандартам.
По поручению президента РФ Владимира Путина разработан план для реализации мер дополнительной поддержки для отрасли. Сейчас подготовленный законопроект согласуется с Минпромторгом и депутатским корпусом.
Для нас это чрезвычайно важно, это открывает новые возможности для финансовой поддержки компаний, в первую очередь, в регионах для региональных властей. Будет нормативная база — для всех она будет ясным ориентиром: и для таможенников, и для выставочников, и для тех, кто на выставки ходит, и для администраторов, отметил Сергей Катырин.
Также Торгово-промышленная палата РФ предложила для компаний конгрессно-выставочной сферы до 2025 года снизить налоги. Аналитики считают, что к этому времени отрасль должна восстановиться и перейдет к новому этапу развития.