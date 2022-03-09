Пострадавшую в пандемию выставочную индустрию поддержит правительство РФ

Для нас это чрезвычайно важно, это открывает новые возможности для финансовой поддержки компаний, в первую очередь, в регионах для региональных властей. Будет нормативная база — для всех она будет ясным ориентиром: и для таможенников, и для выставочников, и для тех, кто на выставки ходит, и для администраторов, отметил Сергей Катырин.