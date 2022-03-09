Центробанк России наложил запрет на снятие более 10 тысяч долларов с валютных вкладов

Центральный банк России ограничил выдачу наличных в долларах США

Центральный банк Российской Федерации временно изменил порядок выдачи денежных средств с валютных кладов. Теперь можно снимать не более 10 тысяч долларов наличными.

Новые правила начали действовать сегодня, 9 марта. Снимать со своего валютного счета больше 10 тысяч долларов россиянам нельзя. А если они захотят это сделать, то остальную сумму придется получать уже в рублях. Причем, не по фиксированному, а только по текущему курсу, предупреждает пресс-служба Центробанка. Независимо от валюты счёта, выдача средств возможна только в американских долларах, поясняет регулятор. А обмен валюты на российские рубли, как и прежде, возможен в любом объёме и когда угодно. Ограничения продлятся до 9 сентября 2022 года. Средства на вкладах обещают сохранить со всеми причитающимися клиентам процентами. Они будут начисляться в той же самой валюте, в которой счет и открыт. Продажа наличной валюты гражданам России приостановлена, а вот поменять доллары на рубли — не возбраняется. Открыть новый валютный вклад или счет тоже все еще можно. Но получить доллары наличными с валютного счета или вклада, открытого после 8 марта, нельзя. Воспользоваться картой «Мир» из-за санкций в отношении России разрешается в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter