Бизнеследи из Асбеста сбежала из суда и теперь разыскивается полицией
9 апреля, 09:00Экономика
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В Асбесте разыскивают 31-летнюю предпринимательницу, которая 16 февраля была осуждена за мошенничество на три года тюрьмы.
Женщина не пришла на оглашение приговора. После судебного заседания она сбежала, и до сих пор полиция не может определить её местонахождение.
Полицейские обращаются за помощью к свердловчанам, пообещав при этом анонимность.
Отметим, что факт мошенничества с участием жительницы Асбеста был зафиксирован в 2013 году. До последнего предпринимательница свою вину отрицала, передает издание «Вечерний Екатеринбург».
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