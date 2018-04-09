Посещаемость ТЦ Екатеринбурга упала на 8,8% после трагедии в Кемерове
9 апреля, 12:05Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Екатеринбурга после трагедии в Кемерове стали меньше ходить в торговые центры. Так, с 31 марта по 1 апреля Shopping Index упал на 8,8%.
Сюжеты: Екатеринбург
Падение посещаемости торговых центров можно связать с трагедией в «Зимней Вишне» в Кемерове.
Свердловчане стали более внимательно относиться к своей безопасности и избегать массовых скоплений людей. Однако специалисты в сфере торговли рассказали, что падение можно связать также с сезонными колебаниями. В это время года падение индекса посещаемости может достигать 10%.
Работники торговых точек сообщили, что на продажах это не сказалось, пишет Е1.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей