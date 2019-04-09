Свердловские аграрии получили 2 млрд рублей на посевную кампанию

На выделенные средства агрономы уже закупают минеральные удобрения, готовят семена и заключают договоры на поставку необходимых материалов. Стар посевной кампании намечен на начало мая, но по факту она началась ещё осенью 2018 года, когда аграрии посеяли 8,2 тыс. гектаров озимых культур, которые хорошо перенесли уральские морозы.