Свердловские аграрии получили 2 млрд рублей на посевную кампанию
Вчера, 22:30ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Для старта посевной кампании в Свердловской области местные агрономы получили государственное финансирование на сумму до 490 млн рублей. Ещё 1,5 млн выдали коммерческие банки в виде кредитов, сообщает «Областная газета».
На выделенные средства агрономы уже закупают минеральные удобрения, готовят семена и заключают договоры на поставку необходимых материалов. Стар посевной кампании намечен на начало мая, но по факту она началась ещё осенью 2018 года, когда аграрии посеяли 8,2 тыс. гектаров озимых культур, которые хорошо перенесли уральские морозы.
Посевная площадь в 2019 году будет равняться прошлогодней. На уровне 2018 года останутся посевы картофеля и овощей открытого грунта. Посевы зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав планируется увеличить.
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